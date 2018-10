Kolm aastat tagasi ütles Marko Pomerants ajalehele KesKus, et tal on plaan kunagi raamat kirjutada. Selle nimeks saavat „Minu ministeeriumid“ ja et see võiks olla õpik algajale ministrile. Materjali kogumine värskelt oma kolmandasse, Taavi Rõivase juhitud valitsusse saanud keskkonnaministril tollal juba käis. Pärast tuli sellele veel otsa neljaski valitsus, juba Jüri Ratase juhtimisel.

Võiks arvata, et viimaks valminud viljas nii pikk küpsemisperiood kuidagi ka välja paistab. Et sealt leiab süsteemsust või põhjalikult läbi tunnetatud argumente või kihthaaval lahti kooritud tähendusrikkaid seiku, vastuoluliste otsuste seni avamata tagamaid, nüansirikkaid portreid neist vägevatest, kelle meelevallas meie hädised maised elud siin paljukannatanud maal on olnud.