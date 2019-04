Marvin Gaye on “ausam” kui laulab ainult iseendast ja iseendale

1960ndate aastate Marvin Gaye oli andekas, kuid siiski vaid üks mitmetest Motowni mustanahalistest poplauljatest. Kui tema lavapartner Tammi Terrell sai kõigest 22-aastasena ajukasvaja diagnoosi, oleks kõik võinud ka Gaye jaoks seisma jääda. Kuid oma versiooniga laulust “I Heard It Through The Grapevine” jõudis ta uue kümnendi alguseks ikkagi ka üksi staaripositsioonile. Siis ilmus 1971. aastal album “What’s Going On” ja oli juba üldistuse mõõtu - poliitilise kaaluga kommentaar tollasele Ameerikale, millist seni vaid rokitraditsioonis oli üritatud. Aplaus tollele plaadile kestab tänaseni, kuid Gaye katse singliga “You’re The Man” sotsiaalkriitilises suunas jätkata sumbus ära, justnagu ka oodatud samanimeline album. Seda siis kuni tänase kevadeni.