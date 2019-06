Mida teeksid, kui nii juhtuks sinu lapsega?

Filmitegija Ava DuVernay („Selma“, „13th“) on varemgi näidanud, et oskab Ameerika ühiskonda vaevavaid rassi ja võrdsuse küsimusi mõjusalt lahata. Tema uus tõsieluline draamasari „When They See Us“ käsitleb kõmulist Central Parki viisiku juhtumit, näidates, miks on tegu ühe kõige mustema häbiplekiga USA kriminaalõigussüsteemi ajaloos. 30 aasta taguste sündmuste pinnale tõstmine on toonud kaasa tagajärgi neile, kes toonase karjuva ebaõigluse eest otseselt vastutasid.

19. aprillil 1989 rünnati New Yorgis Central Parkis õhtujooksu teinud investeerimispankurit Trisha Meilit. 28aastast valgenahalist naist peksti, vägistati ja ta jäeti alasti ning kinniseotuna parki surema. Juhuslikud möödakäijad leidsid üliraskelt vigastatud Meili neli tundi hiljem. Kui juhtus ime ja naine 12 päeva möödudes haiglas siiski koomast üles ärkas, polnud tal toimunust mingeid mälestusi.

Samal õhtul huligaanitses pargis umbes 35pealine mustanahaliste ja latiino päritolu teismeliste kamp. Nad ahistasid, röövisid ja peksid oma lõbuks süütuid möödakõndijaid. Sekkus politsei, mitmed neist viidi jaoskonda. Kui ilmnes, et pargist on leitud vägistatud noor naine, tegid uurijad loogilise järelduse, sidudes poiste amokijooksu teise pargis aset leidnud kuriteoga. Trisha Meili vägistamise ja ründamise eest said süüdistuse Antron McCray (toona 15aastane), Kevin Richardson (14), Yusef Salaam (14), Raymond ­Santana (14) ja Korey Wise (16).

Kuriteopaigalt ei leitud ühegi poisi DNAd, nende ütlused ei sobinud kokku ei teineteise ega leitud tõenditega. Lisaks asetas sündmuste kronoloogia nad vägistamise hetkel hoopis pargi teise ossa, mistõttu poleks nad kuidagi jõudnud mainitud kuritegu toime panna.