Foto: kaader filmist "Climax" / Bestfilm

Igal aastal saan ma novembrikuus hulganisti kirju, kus küsitakse, mida PÖFFil vaatama peaks, sest valik on sedavõrd lai, et paneb pea ringi käima. Siin mõned mu isiklikust maitsest lähtuvad nopped ja soovitused, võtke heaks või pange pahaks.

Alustame eksootikast. „Rändlinnud“ on Ciro Guerra ja Cristina Gallego uus film, mis esilinastus tänavu Cannesi filmifestivali programmis Un Certain Regard. Guerra eelmine, täiesti imeline „Mao embus“, mis ka võõrkeelse filmi Oscarile kandideeris, viis vaatajad spirituaalsele etno-botaanilisele tripile Amazonase higisesse džunglisse. „Rändlinnud“ on aga maisemal teemal, kuigi leiab samuti aset väga eksootilises paigas. Tegu on Colombias 1960ndate ja 80ndate vahel kohalikus indiaani kogukonnas toimuva tõsielusündmustel põhineva looga, mis jutustab perekonnast, aust ja sellest, kuidas tuleb austada esivanemate vaime ning kuulata unenägusid. Filmi keskmes on kaks klanni, kes ei pööra tähelepanu, mida vaimud neile kõnelevad, vaid hakkavad ameeriklastele marihuaanat smugeldama.