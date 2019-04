Miniseeliku looja Mary Quanti näitus Londonis

Ehkki Mary Quant ei ole tehniliselt võttes miniseeliku leiutaja, on just tema see, kelle teeneks tuleb pidada selle kunagi maailma vapustanud moeuuenduse globaalset levikut. Mary ­Quanti nimele toetub kogu 1960. aastate briti noor mood, mis koos tekkinud pop- ja rokkmuusikaga tuhises värskendava tuulehoona üle maailma. Mary Quanti moekäekiri iseloomustab tervet „Swinging Londoni“ nime kandvat kümnendit. See on mõjutanud juba paljusid põlvkondi, aga tihti me lihtsalt ei tea seda...