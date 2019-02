„Hei, mina olen Laraaji ja ma räägin sinuga Harlemist, New Yorgist,“ ütleb mulle tasane, mõnusalt madal, väga rahulik hääl aegamööda telefonis. Kõik sõnad justkui hõljuksid mu poole üle Atlandi.

Laraaji – sünninimega Edward Larry Gordon, 75aastane – on viimastel aastatel tõusnud üheks supertäheks new age-muusikas, mis on moodsas muusikapildis üles kerkinud koos ambient’i uue lainega.

Aga Laraaji on musitseerinud, vaikselt enda poolt elektriliseks kandleks ümberehitatud kannelt mängides, sealt pikki-pikki aegamisi lainetavaid helisid teele saates, aastakümneid. 1970ndatel libistas ta sõrmi elektrikandlel New Yorgi tänavatel. Aastal 1979 jäi pargis pilli mänginud Laraaji silma ja avaldas muljet legendaarsele Brian Enole. Eno kutsus mehe päris stuudiosse ja produtseeris kauamängiva „Ambient 3: Day of Radiance“, millest sai Eno veetud ambient-albumite sarja kolmas osa.

Muusikailma uus huvi varase elektroonika vastu on viinud selleni, et Laraaji vanu teoseid on uuesti välja antud, noored muusikud (Sun Araw, Blues Control) on varmad temaga koostööprojekte tegema, moodsad väikefirmad annavad Laraaji muusikat välja ja eakas, ainult oranže riideid kandev õnnismuusik astub üles festivalidel ja kontserdisaalides üle ilma.

Nüüd tuleb ta ka Tallinna. Esineb 6. märtsil netiraadio IDA korraldatud üritusel Erinevate Tubade Klubis. Et muusika on new age, äkki isegi rahustav ja raviv, ei tähenda, et klubisaali saabub täiega ommima lootose asendis eso­teerikajullesid, kellel tossab viiruk varvaste vahel ja tseremoniaalne kakao loksub põskedes. Ei, Laraajit kogunevad kuulama kõik, kellele meeldib helgelt helisev deep shit kaunismuusika. Sest see on hip. Esoteerikajulled on muidugi ka ­oodatud.

Ütlen Laraajile vastuseks, et aitäh, sa vastasidki mu esimese küsimuse ära: „Tahtsingi teada, kuidas su nime hääldatakse. Laraadžii, siis ikka jah.“

„Täpselt. Ja kuidas ma sinu nime hääldan? Siim.“

„Mhm.“

„Väga unikaalse kõlaga nimi.“

„Mhm.“

Aga mida su nimi tähendab?

See on tegelikult hüüatus. See on päikese austamise hääl, päikese pidamine jumalikuks olendiks. ­Egiptuse päikesejumala nimi oli Ra. Sanskriti keeles „ji“ tähendab armastamist, millegi või kellegi ülistamist ja kiitmist.