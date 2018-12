Mis on Kaja Kallase tugevus ja nõrkus?

ERRi portaalile arvustuse kirjutanud Tauno Vahter mainib ühte: ebakindlus. „Raamatu suurim üllatus on autori sisemine ebakindlus,“ kirjutab Vahter.

Sama asi on aga ka Kaja Kallase tugevus. Ta ei ole inimene, kellel igale asjale vastus olemas, kes kõike teab ja kõigile ülalt alla vaatab. See teeb ta sümpaatseks, ligipääsetavaks ja võrdseks. Kallasega võiks vabalt koos veini juua ja lobiseda, tunneb lugeja. Kaja Kallase teise tugevuse kohta võiks öelda, et ta on loomult tehnokraat. Regulatsioonid ja eelnõud, raportid ja analüüsid, komisjonid ja triloogid on Kallase leib. Ta on tark, väga võimekas ja suure töövõimega. Selles asjas ta hiilgab.