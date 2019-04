Festivali peakorraldajad olid noor ettevõtja Billy McFarland ja räpistaar Ja Rule. Bahama saarel – täpsemalt kunagise kokaiinikuninga Pablo Escobari käsilasele kuulunud idüllilisel Norman Cay saarekesel – toimuv festival pidanuks reklaamima partnerite loodud Fyre-nimelist äppi.

Festivali ennast reklaamiti uhkelt Instagramis. Mitmed mõjukad influentserid-modellid, nende hulgas Kendall Jenner, Bella Hadid ja Emily Ratajkowski, postitasid Instagrami kontodel oranžist ringist ja leekidest koosneva kujutise, millele vajutades käivitus video paradiisisaarel lõbutsevatest ja elu nautivatest väga ilusatest inimestest. Modellidest.

Osava ja nutika imelise festivali reklaamiga õnnestus Fyre Festivalil piletid välja müüa. Pileteid müüdi hinnavahemikus 500 kuni 1500 dollarit, VIP-pakette lausa 12 000 dollari eest. Publikule lubati muu hulgas selliseid artiste nagu Blink-182, Major Lazer, Disclosure, Migos, Desiigner. Lubati luksuslikku elamist, ainulaadset gurmeetoitu, vapustavalt glamuurset elamust. Tegelikult ei suutnud festival midagi organiseerida – elementaarset infrat, turvalisust, artiste. Gurmeemenüü asemel pakuti juustusaiu, luksusliku majutuse asemel hädaolukordades kasutatavaid telke. Polnud ka reklaamvideotes jooksnud imekaunist paradiisimiljööd, kuna Escobari käsilasele kuulunud saarekese asemel rajati festival hoopis teisele Bahama saarele, sootuks trööstitusse paika.

Tänavu jaanuaris linastus popmuusika ilma rabanud kaosfestivalist kaks dokumentaalfilmi – kanalil Hulu „Fyre Fraud“ ja Netflixis „Fyre: The Greatest Party That Never Happened“.

Viimasest tundsid eestlased ära meile tuntud mehe Keith Siilatsi, kes tegutses festivali logistikajuhina, kuni ta kolm kuud enne muusikapeo toimumist korraldusmeeskonnast välja astus, sest mõistis, et sellisel kujul pole festivali tegemine võimalik. Keith andis sel teemal ka Ekspressile intervjuu.

Kuidas sa Fyre Festivali korraldustiimi üldse sattusid?

Ma tegin kümme aastat tagasi, siis kui YouTube alles välja tuli, sinna ühe lohesurfivideo Bahamal. Tegime video sellepärast, et vaadata, kuidas on võimalik YouTube’is mingeid asju viraalseks ajada. Ja see video sai miljon vaatamist.

Tänu sellele tekkis mul väike äri. Käisime lennukiga Bahamal lohesurfireise tegemas. Ükskord tuli kaasa ka Billy McFarland, keda ma New Yorgist teadsin. Talle meeldis seal väga, käis seal minuga isegi mitu korda ja võttis ühele reisile omakorda Ja Rule’i kaasa. Billyl ja Ja Rule’il oli parasjagu Fyre äpp tegemisel ning nad mõtlesid, okei, teeks äpi lansseerimise festivaliga siin Bahamal.