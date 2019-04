Mõrvani klassiruumis viib pikk ja konarlik teekond

Karjumine, püssipaugud ning siis täielik vaikus. Näeme maas lebavaid inimesi, verepiisku laudadel ning põrandal. Taamal helisev kell annab aimu, et tegevus toimub koolis. Seejärel näidatakse vaatajale šokist kangestunud tütarlast. Hetk justkui seisab. Kuni selle lõhub klassiruumi tungiv relvastatud politseinik, kes tüdruku minema viib. Kas tegu on ohvri või tulistajaga, me veel ei tea. Oleme vaatajana pandud otse mõrva toimumise hetke.

Niimoodi pinget kruvides ja juhtlõngu lahti harutades algab Netflixi värske Rootsis vändatud teleseriaal „Quicksand“. See on tegelikult koolitulistamise anatoomiline kirjeldus, mis taas tõestab, et Skandinaavia krimiseriaalid kuuluvad maailma paremikku.