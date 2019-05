Kuidagi juhtus nii, et sattusime Jüri Aarmaga mitmes kohas enam-vähem kõrvuti tegutsema – näiteks paiknevad kõrvuti Maalehe ja Eesti Ekspressi toimetused, Kuku raadios algas Jüri juhitud kultuurisaade „Publikumärk“ kohe pärast „Keskpäevatundi“ ja ka Nõmmel, Vabaduse puiesteel paiknesime teineteisest vaid paari sammu kaugusel. Võiski juhtuda, et reedel kohtusime Narva maanteel, laupäeval Kuku raadios ja pühapäeval Nõmmel.

Jüris oli palju lausa kadedaks tegevat olemise talumatut kergust. Ta just nagu libises elu pinnal – elegantselt ja lõbusalt, kuid selle all paistis sügav kultuurikiht. Saatejuhina oli Jüri tõeliselt vanamoodsalt elegantne. Selle asemel, et saade vaikselt nädala jooksul kokku sepitseda ja saatepäeval kodus pikutada, kutsus ta laupäeval kella üheks stuudiosse hulga külalisi, kes stuudioukse taga ümmarguse laua taga juttu ajades oma järjekorda ootasid.