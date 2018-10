Matteo Garrone on Paolo ­Sorrentino kõrval küllap hetke rahvusvaheliselt tunnustatuim Itaalia lavastaja. Suure läbilöögi tegi ta 2008. aastal põnevikuga „Gomorra“, mis pakkus rohkete tegelaste igapäevaelu kaudu realistliku sissevaate Itaalia maffia argipäeva. 2015. aastal valmis tema käe all 17. sajandist pärit üleloomulikest jutustustest koosnev „Lugude lugu“. Tõsielul tugineva „Dogmaniga“ naaseb Garrone praegusaja kodumaa patustesse slummidesse, ent lavastaja värskeimast filmist ei puudu ka ühele tumedale muinasjutule omased komponendid – nihestatud aja- ja ruumitunnetus, kummalised karakterid, halvaendeline eksistentsialism.

„Dogmani“ peategelaseks on äärelinnas elav tagasihoidlikku koerasalongi pidav vaesunud Marcello. Kiitsaka mehe peamiseks rõõmuks neljajalgsete sõprade eest hoolitsemise kõrval on tütrega aja veetmine ning tolle sukeldumisretkedele viimine. Need pole aga odavad ning lisaraha teenib Marcello kokaiini vahendamisega.