NÄDALA FILM | „Eile veel“ räägib biitlite pärandist ilma biitliteta

Hiljutised „Bohemian Rhapsody“ ja „Rocket­man“ andsid põhjust uue hooga keerutada Queeni ja Elton Johni helikandjaid, nüüd on kord nelja popmuusika kuninga The Beatlesi käes. Režissöör Danny Boyle on aga asjale omamoodi vindi peale keeranud: „Eile veel“ on film biitlite hindamatust muusikapärandist... ilma biitliteta.