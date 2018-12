NÄDALA FILM | „Ekstaas“ ründab ja rabab

Kes Gaspar Noé töödega tuttavad on, neile peaks tema nimi kõlama kas soovituse või hoiatusena. Kellele Argentina päritolu Prantsusmaal elava lavastaja nimi midagi ei ütle, neile võiks enne kinnomineku otsuse langetamist mainida, et Taani provokaator Lars von Trier mõjub temaga võrreldes üpris inimsõbraliku ning muheda tüübina.

Noé senist tööd iseloomustab läbivalt nihilistlik ja küüniline käsitus elust ning inimene olemisest – maine eksistents on valdavas osas hädaorg, kus valitsevad vägivald, kaos, tühjus, see on vaevarikas vältimatu huku poole kulgemine. Mingit lunastavat pääsemist, püsivat õnne ega andestavat kõrgemat jõudu selle kõige keskel ei ole, parimal juhul taassünnime sedasama sisyphoslikku kannatuste rada kordama.