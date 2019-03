NÄDALA FILM | „Kapten Marveli“ teeb vaatamisväärseks naissoost peakangelane

Pärast seda, kui „Wonder Woman“ edukalt tõestas, et naispeategelasega superkangelase-film võib väga edukas olla, on ka Marvel ajale järele jõudnud ja pannud Brie Larsoni oma esikangelast mängima.

„Kapten Marveli“ teeb unikaalseks ja vaatamisväärseks ennekõike naissoost peakangelane. Larsen on kaasahaarav, ta suudab korraga olla tugev ja ka veidi haavatav. Film kannab oma progressiivset staatust kiiduväärse kergusega, seda rõhutamata. Kui välja arvata üks märulistseen, mille taustaks kõlab No Doubti „Just A Girl“ (filmis rõhutatakse aeg-ajalt veidi tüütult 90ndate hitte, et vaatajatele tegevuse toimumise aega meelde tuletada), ei ole tegelikult „Kapten Marvelis“ viiteid tüdrukute alamale staatusele võrreldes matslike meestega, pole ka naksakaid teravmeelsusi naiste suust meeste ülemvõimu kohta. Kapten Marvel on naine. Ta on võimas ja tugev. Ja enamat polegi vaja.

Muus osas on film tavapärane Marveli blockbuster ja üha enam on tunne – arvestades, et „Tasujad: Lõppmäng“ esilinastub peagi –, et see pole mitte niivõrd terviklik film, vaid üks peatükk üha jätkuvast saagast. Aga „Kapten Marvel“ vajutab märulistseenides õigeid nuppe ja doseerib ka huumorit parajates kogustes. Ja filmis on ka armas kummardus Stan Leele.