NÄDALA FILM | „Kursk“ mõjub professionaalsest teostusest hoolimata kuidagi tuimalt

On palju küsitud, miks luuakse filme lähimineviku jubedatest sündmustest nagu terroriaktid või suured õnnetused. Need lood sisaldavad isiklikku ja sageli ka rahvuslikku draamat ning kangelase-narratiivi, mis on loomulikult hea lähteaine. Mulle aga tundub, et üsna sageli on seda tüüpi filmide (samuti VR-kogemuste ja arvutimängude) taga ka üsna küüniline kalkulatsioon, et õudne sündmus on massimeedia poolt „ära bränditud“ ning publik tahab seda vaadata juba ainuüksi väiklase, ent igati inimliku tunde „jumal tänatud, et see minuga ei juhtunud“ pärast. Lähiajaloost tulevad kohe meelde „Patriootide päev“ Bostoni maratonist, „Deepwater Horizoni katastroof“ Mehhiko lahe naftaplatvormi õnnetusest, „Utøya, 22. juuli“ ja „22. juuli“ Breiviku massimõrvast jne. Nüüd on meie ees järjekordne võigas lugu. Sel korral siis lugu Vene allveelaevast Kursk, mille meeskond riigi saamatusest ja soovist hoida oma sõjaväega seotud saladusi lihtsalt ära uputati.