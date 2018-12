NÄDALA FILM | „Poevargad“

Jaapani suurte meistrite – Akira Kuro­sawa, Kenji Mizoguchi, Yazujiro Ozu, Hayao Miyazaki filme iseloomustab relvitukstegev ja südamesse minev humanism. Nende filmides teevad väikesed inimesed suuremaid otsuseid kui nad ise; tegelaste inimlikkus küünib üle žanri-, ajastu- ja narratiivinormide. Need inimesed on nagu päriselt. Aga natuke paremad. Võib-olla sellised, nagu me olla tahaksime.

Sama kehtib ka Hirokazu Kore-Eda kohta, kes on vaikse meditatiivse järjekindlusega uuristanud endale välja filmograafia, mis lubas tal nüüd, suuri žeste tegemata ja ennustajatele peaaegu märkamatult saada Cannesist Kuldne Palmioks oma viimase filmiga „Poevargad“.