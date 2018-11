„Tõnu Kõrvits. Lageda laulud“ on film, milles looja, loodu ja looming põimuvad eriliselt puhta intiimsusega. Film, mida on hea vaadata kõigil, kes mõtisklenud inimene olemise haprusest. Esmatasandil on tegu ääretult lihtsa filmiga – Tõnu Kõrvitsast räägivad heliloojast isa, spordiarstist sõber, taksojuhist peretuttav, presidendist klassiõde, luuletajast Brontë teksti tõlkija, pensionärist naaber jne. Lisaks mõned Tõnu hetked koos režissööriga, oma õpilastega kompositsiooni erialalt ning vahepaladena kaunid drooniga kõrgustest filmitud looduskaadrid külmunud Eestimaast, üks kontsertsalvestis, üks proov, mõned oravad ning ongi kõik. Selles filmis puudub täielikult portreežanri klišeelik kronoloogilis-saavutuslik elulooline tasand, milles klopitaks üles portreteeritava hobisid, tähtsust ja saavutusi, et milles oli ta Nõukogude Liidu parim, Eesti Vabariigi esimene või nüüdisaja olulisim. Ainult puhas lõige otse loomingu salaruumi – mõned harali mõtisklused, mis tõukuvad „Lageda laulude“ kuulamiskogemusest, aga ka lihtsalt, niisama naljatledes pillatud kerged laused.