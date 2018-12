See möödaminnes pillatud lause ühest äärmiselt tobedast linateosest illustreerib tegelikult päris hästi Ameerika koomiksifilmide impeeriumis valitsevat olukorda, mida domineerivad kaks suurt tegijat. Ühelt poolt valitseb seda Marvel – värviline ja nupukas – ning teiselt poolt DC, mis on täis süngeid varje ja sügavas mõtluses kangelasi. Peaaegu ühel ajal välja tulnud „Ämblikmees: Uus universum“ Marvelilt ja (varem filmides „Batman vs. Superman: Õigluse koidik“ ja „Õigluse liiga“ figureerinud samanimelisel) DC tegelaskujul põhinev „Aquaman“ teevad asja muidugi puust ja punaseks.