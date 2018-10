Ameerika vaataja jaoks on sel telesarjal kindel lähtepunkt: samanimeline ­Shirley ­Jacksoniromaan 1959. aastast. See on klassikaline gooti õuduslugu kummitusmajast, mida igaüks seda sõna kuuldes otsekohe ette kujutab. Paljuloetud žanriklassika, mida näiteks Stephen King on nimetanud 20. sajandi teise poole üheks parimaks õudusromaaniks. Sarja looja Mike Flanaganpole nimiteosest aga alles jätnud peaaegu midagi muud kui pealkirjas nimetatud maja ning pigem pingel ja ärevusel kui ehmatustel rajaneva jutustamislaadi. Nii süžee kui tegelased (välja arvatud maja teenijatest perekond Dudley) on uued. Seepärast võib vastukajasid lugedes aeg-ajalt komistada ka vihapursetele.