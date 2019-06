18. juunil oleks legendaarne näitleja Jüri ­Järvet (1919–1995) saanud 100­­aastaseks. Tartu Elektriteater korraldab sel puhul 18.–20. juunil eriprogrammi, tuues ekraanile kolm filmi tema näitlejakarjääri kõrg­ajast: „Kuningas Leari“ (1971), „Solarise“ (1972), „Viini postmargi“ (1967).

Jüri Järvetit on Andrei Tarkovski nimetanud geeniuseks. Milles sinu arvates Järveti kui filminäitleja fenomen seisnes, miks on temast saanud selline kultusnäitleja?

Kultusnäitleja on kummaline määratlus. Pole teada, et kuskil Järveti kuju kummardataks. Ehkki Vanemuises oli tõesti vist kunagi 1990. aastatel Käbirlinskite klubi (Käbirlinski oli Järveti mängitud tegelane telelavastuses „Tema majesteet komödiant“).

Tarkovski öeldu kohta märkis Järvet, et ennekõike tähendas „geniaalne“ Tarkovski puhul hinnangut „just nii on vaja“. Et näitleja mängis võimalikult tõetruult ja eluliselt. Mis ongi ju näitleja töös kõige keerulisem. Olla elutruu ja samas üllatav. Järveti puhul olid mõlemad pooled ehedalt olemas. Ta oli nii põnev ja omapärane isiksus, et see kandus üle ka ekraanile. Ja küllap see isiksuse rikkus koos elutõega köitiski nii publikut kui lavastajaid.