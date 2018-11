Ojasoo ja Semperi pühendumus tegi ka neist endist teatrikarakterid. Teatri definitsioon ongi ju see, et keegi meie hulgast on heidetud lavale, ja meie jälgime tema võitlust ja armastust, tema triumfi ja häda. Sakala tänava teatrilaval heitlesid ka Tiit Ojasoo ja Ene-Liis Semper ise. Suured karakterid. Suur show. Suur tänu. Mis juhtus selle 14 aastat kestnud kütkestava etenduse lõpus?

Muusikali „Savisaar“ planeerimise ajal, mis Tiit Ojasoo sõnul kestis teatris kaheksa aastat, hüüdsid Jüri Ratas ja Yana Toom veel koos „käed eemale Savisaarest!“. NO99 andeka trupi sportlik revüü metsaraiumise või rahapesu teemal oleks vist publiku juba tülli ajanud. Mis selleski halba. Selle asemel sugenes lavastustesse mingi üldine äng ühiskonna üle, mis – see on minu arvamus – väsitas publiku ära. Kas minna pärast „Kõntsa“ veel „Hüsteeriat“ vaatama?

NO99 tegi eriliseks see, kui nad otse või kujundi kaudu rääkisid inimese seisundist Eestis just täna. Aga kaua sa koputad korraga kõigi südametunnistusele? Anvar Samost määratles raadios täpselt, et NO99 saatis p**sse need inimesed, kes ühiskonnas toimuvat ükskõikselt pealt vaatavad. (Iseasi, kas sellised inimesed Sakala tänava teatrisaali üldse jõudsid.)

Just vastutustunne oli NO99 eriline omadus. Nad olid ka suure­joone­lised. Suurejoonelist teatrit on meil varemgi tehtud, üheks tipuks olid näiteks Peeter Jalaka trummitaguvad jänesed 1990ndate volbri­ööl Rahvusraamatukogu püramiidja ­hoone katusel. Põrutavat poliitilist teatrit tehti Eestis ka 36 aastat ­tagasi, kui kommunistid keelasid ära ­ Merle Karusoo lavastuse „Kui ruumid on täis“.

Kadunud teatri meri... Nüüd on ka Teater NO99 sinna voolanud. Kuhu jäävad kõik need pingul pükstes triigitud ­kõhtudega naistelemmikud? Kõhedalt ­täpsed hüüded? Kuhu jääb Ojasoo ja Semperi eriline kontsentreeritus, eriline vastutustunne? Haihtub koos mälestustega nende superlavastustest.

See „miski“, mis sisse lõi, oli tegelikkuse keerukus. Protesti objekt vajus kuidagi laiali. Ühiskonnas on sõnu ohtralt nagu s**ta, kurtis Ene-Liis. Ta ütles, et soovib sõnu lavale järjest vähem. Semperi „El Dorado: klounide hävitusretk“ jäigi siinkirjutaja kirkaimaks mälestuseks NO99 lõpupoolest. Liikumine, värv, kujundi energia. Koos lavastusega „NOДвенадцать“. Seda sai kaks korda vaadatud.

Ja ega olekski midagi öelda. Aitäh selle kusise tunde eest, sõbrad Ene-Liis ja Tiit. Jäi meelde ja sunnib pingutama. Paljud said Saku Suurhallis ka otsesõnu sugeda, sest eliit meelitati esiritta istuma. Paljud rõõmustasid, et mööda läks.

MEES! TEE LAPSI! Teater NO99 visuaalne identiteet oli jõuline nii teatrilaval kui plakatitel. 2007. aastal esietendunud lavastuse „ГЭП ehk Garjatšije estonskije parni“ reklaam linnaruumis. SVEN ARBET

Mis oleks võinud olla NO99 võimalus taanduda, ent mitte kaduda? Minu meelest oleks see armastus. Meeste-naiste suhete värk NO99 ikka ei huvitanud. See meeste-naiste mäng, mida ühes oma viimastest rollidest (lavastuses „Tõde ehk Valetamise meistriklass“) etendas kadunud Roman Baskin. Okei, NO99s oli joobnud paari vihavaen lavastuses „Kes kardab Virginia Woolfi?“. Sooja tunnet, meeste-naiste õrnjõhkrat mänglemist NO99 ei armastanud. Lavastuses olid mehed alati ülekaalus (teatriteadlane Karin Kask ütles kunagi, et naised tulevadki teatrisaali laval taidlevat meesnäitlejat nautima). Teatris NO99 polnud mingit Indrekut ja Karinit. Ei mingit „Tuli mees naise juurde“ (Vene Teatri värske tükk). Kõike ei saagi tahta. Võib-olla oli NO99 hoopis seda meelt, et naised ja mehed ikka ei sobigi teineteise jaoks? Me ei saanudki teada.

Muuseas, Ene-Liis Semper oli NO99 sihtasutuse juhatuse liige. Ettevaatust intellektuaalide palkamisega juhtivatele kohtadele, Kultuuriministeerium! Nad võivad osaleda asutuse laialisaatmise koosolekul!

Nõudlikku ja täpset teatrit on nüüd Eestis vähem. Kiidan lõpetuseks veel kord dramaturg Eero Epnerit, kellesarnaseks ma möödunud sajandil ihkasin saada.

Epner kirjutas mälestusväärse Marju monoloogi „The Rise and Fall of Estonias“, monoloogi kuuekümnendate lõpu Annelinna lahtisel aknal, kus Marju taipas koos Mati Undi ja Vaino Vahinguga, et eestlased, kes hipiliikumise ajal veel tundsid end osana Euroopast, jäävad järgmiseks 30 aastaks nõukogude kardina taha.