Noomivad rassiste, aga muusikaliselt väsinult

„Encore“ tähendab millegi lõppu, täpsemalt tõlkides isegi lisapala. Kindlasti sobib viimane paremini kirjeldama teise laine ska alusepanijate õõnsat viimast sõna. Miks tehakse üldse lisapalasid kontsertidel? Kava on juba ju läbi, aga rahvas tahab veel ja ehk ollakse ise ka enda tegemistega nii rahul, et miks mitte minna veel lavale ja end hästi tunda. Selles mõttes on „Encore“ väga paslik nimi. The Specials teeb viimase hurraa paljuväntsutatud, lühikesevõitu pärandile ja rahvas juubeldab – album tõusis kohe briti edetabeli esimeseks.