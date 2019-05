Nõukaaja humoristi koondportree

Selle filmi sünnilugu on üsna intrigeeriv. Oli kord kuulsal humoristil Mihhail Žvanetskil haige ema. Emal oli hooldaja. Läks nii, et Žvanetski tegi sellele hooldajale lapse, ehkki pärast keeldus tegu omaks võtmast. Juhtub. Kui poiss oli kümneaastane, kolis ema koos tema ja uue mehega USAsse. Aga et laps ka oma bioloogilist vanemat austaks, jutustas ema talle kuulsast papast õpetlikke lugusid.

Üks lugu pajatas sellest, kuidas orbiidile saadeti järjekordsed Nõukogude kosmonaudid. Aga miski läks nihu, ja kosmonaudid olid määratud hukule. Ja siis olevat nad palunud kutsuda Mihhail Žvanetski, et see neile midagi ette loeks. Mida kuuendikul planeedil kuulus koomik ka tegi. Tuli kohale. Luges oma naljad ette. Kosmosesse.