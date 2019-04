„Nuga südamesse“ näitab imeasja

Igal aastal satub Cannesi põhivõistlusprogrammi mõni film, mis üldise kvaliteedi poolest jääb oma konkurentidele alla, aga on prestiižikasse seltskonda valitud põhjusel, et a) see on toodetud või kaastoodetud koostöös Prantsusmaaga, b) seal mängib mõni väga kuulus näitleja või c) see on seksuaalses plaanis provokatiivne. „Nuga südamesse“ on prantsuse režissööri Yann Gonzalese debüütfilm, mis saab kõiki kolme lahtrisse linnukese kirja. Filmi peategelast kehastab ikooniline Vanessa Paradis ja selle tegevus leiab suuremas osas aset geipornoga tegelevas väikeses produktsiooniettevõttes.