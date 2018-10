Need tegelased pole üks-ühele eeskujudest maha kopeeritud, vaid sulamid mitmest inimesest, keda omakorda vürtsitab autorite fantaasia.

Ülle Tammes võib ära tunda Tiina Mõisa ja Kalju Tammes ( Priit ­Võigemast ) Jüri Mõisa. Siim (­ Markus Luik ) on Rain ­Lõhmuse moodi, Jimmy ( Reimo ­Sagor ) omab Charlie Viikbergi uljust. Rohkelt suhkrut tarvitav ja alatasa jahil käiv Mati Iisak ( Gert Raudsep ) on muidugi Olari Taal.

Pisuke muuseas on Eesti rahanduses päriselt olemas. Erki Pisuke kuulub Eesti Hoiu-laenuühistute Liidu juhatusse.

Ainult et tavainimene ei arvuta peast nii kiiresti nagu Pisuke.

„Kust teab vorstimüüja liitintressi?“ imestab pangajuht Ülle Tamm ( Evelin Võigemast ), kui kuuleb pealt, kuidas Pisuke räägib sõbrale, et kui üks kroon investeerida 30protsendise kuutootlusega, siis kasvab sellest miljon nelja aasta ja kuue kuuga.

Ja luuser. Välimus reedab, et ta pole noor – Sergo Vares on 36 aastat vana –, kuid töötab tanklas klienditeenindajana. Pisuke unistab karjäärist, aga miks ta pole juba ametiredelil kõrgemale jõudnud, jääb taas saladuseks.

Küll aga saab vaataja sõnumi, et Toomas on pätt.

Järgmises pildis on Pisuke dressides ja osaleb sõpradega massilöömingus. Mille pärast nad kaklevad, jääb segaseks.

On kõngemas?

Aga kõik vaatajad ei võta seda nii. Minagi mõtlesin esmalt, et kas tõesti käib keegi noor mees ülikonnaga paadimatkal?

Võib-olla on see mingi kujund. Jõel liikumist võiks tõlgendada mingi kulgemisena.

Eesti filmides tahavad autorid sageli rääkida sümbolite keeles. Aga need sümbolid jäävad vaatajale hämaraks.

Jõukas välisinvestoris Hamiltonis (Volli Käro) võib aimata nii Joakim Heleniuse kui mõne Wallenbergide pere esindaja jooni. Päriselus unistasidki hansapankurid osaluse müümisest Wallenbergide äripangale SEB, mitte Swedbanki-sugusele kolhoosile.

Ja kord juhtus tõesti nii, et TPIsse saabus väliseesti õppejõud. Ta kirjutas tahvlile valemi ja küsis, mis see on. Vaid Indrek Neivelt teadis raha nüüdisväärtuse valemit.

„Pangas“ leidub 1990. aastate kummalist lummust, kus kõik varasemad reeglid keerati pahupidi. Vana taaga kartuses võtab Nordpank (loe: Hansapank) tööle üksnes noori. Selliseid, kes on valmis rügama hommikust õhtuni, et siis pidu panna ja hommikul edasi töötada. See on sajaga elamise ajastu.

Aga esimeses paaris osas on raske aru saada, kes on kes, mida need inimesed teevad ning miks. Karakterid ja tegevus jäävad pahatihti avamata. Vaatajate tundeid üles kruvivat pinevust napib.

Lihtne vaataja ei saa aru, miks vajab pank juurde kapitali, kui raha voolab muudkui sisse ja kliente tõrjutakse 500 krooni suuruse konto avamise tasuga.

Kauplemisruumi tekstid mõjuvad nagu hiina keel.

Kui Kodupangas (loe: Hoiupangas) vajub kapist välja rublapakkide lasu, siis ei pruugi vaatajad (eriti nooremad ega välismaa omad) aru saada, millega on tegemist, sest nad pole eales rublasid näinud. Panga asejuhi selgitus – „Need hoidsime alles, nii igaks juhuks“ – muudab olukorra veelgi totramaks, sest iga normaalne inimene küsiks, miks peaks kupüüre hävitama.

Dialoogid panid mind kohati muigama: kes see küll niimoodi räägib? Kirjanik ja ERRi kirjandustoimetaja Peeter Helme teatas Facebookis, et „sellist p...a, mida dialoogi nime all esitatakse „Pangas“, pole ma lihtsalt võimeline tegema.“

SÖÖB SUHKRUT JA LASEB ULUKEID: Pankur Mati Iisak (Gert Raudsep), kelle prototüübiks on Olari Taal. Raudsep teeb ühe „Panga“ tugevamatest rollidest. Jekaterina Abramova