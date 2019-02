Eestis viimase aasta jooksul õitsele löönud uue laine räppmuusika vallas on huvitav situatsioon – oluline osa valdkonna räppareid ja produtsente on suhteliselt noored. Kuni 16 aasta vanused.

On mõistagi ka vanemaid tegelasi (lagi näib siiski olevat kuskil 25 eluaasta kandis), kuid terve hulk silmapaistvaid tegelasi on vanuses, kus ööklubide uksed jääksid nende ees suletuks. Kui nad seal just esinema ei peaks. Näiteks käesoleva Areeni kaaneloo kangelased Pluuto, Godjako ja lei$. Oma esimesed kontserdid klubides andsid nad 15aastaselt. Ja nii võib teinekord juhtuda, et rangemate reeglitega ööklubides eskorditakse nad kohe pärast esinemist turvameeste saatel klubist välja.

Ja alla 18. eluaastat purjetavaid SoundCloud räpi artiste lisaks neile kolmele lademes.