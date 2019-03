Põhjala pulss, otse südamest

„Isegi kõne pidamisel on vahe, kas teha seda istudes või seistes,“ tõdeb uuendusliku käsituse autor Kristjan Järvi. „Püsti tõustes oled mitte ainult rohkem tähelepanu all, vaid ka energia kulgeb läbi keha teisiti, saad emotsiooniga kaasa minna. Praegugi intervjuud andes istun, nagu võtaks päikest; kasutan oma pead, aga mitte keha. Isa (dirigent Neeme Järvi – EE) ütles mulle, et mis sa piinad neid muusikuid…! Aga nagu lapsele tahad jäätise asemel sööta brokolit ja meelitad, et proovi, tahtsin ka mina teha teistmoodi. Lihtsalt on vaja ületada kartus. Kuna kasutame laval valgusinstallatsioone, siis mõni muusik algul kurtis, et prožektor paistab silma. Kuid lahendus pole mitte valgust vähemaks keerata, vaid noodid ära võtta ja mängida peast!“