Anu Rank-Soans on disainer ja kunstnik, kelle loome kõrg­ajaks olid 1970.–1980. aastad, kui ta kavandas Siimustis, Pärnus ja hiljem Tallinnas tööstuskeraamikat. Rank-Soansi keraamika peaks olema paljudele tuttav lapse- ja nooruspõlvest või näiteks vanavanemate suvilast. Siiski on autor ise, kelle looming on Euroopa kõrgtase, kodupublikule, rääkimata kaugematest disainisõpradest, praktiliselt tundmatu. Ja seda ennekõike meie disainiteadlikkuse kesisuse (nõukogude ajal hinnati pigem unikaalset või väikeseeriates tarbekunsti), disainipoliitika ja -turunduse olematuse tõttu, aga ka tingituna omariikluse taastamisega saabunud kitšiajastust keraamikas.