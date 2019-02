Professor Ülo Vooglaid esitles 30 aastat oodatud raamatut

Käsiraamatu "Elanikust kodanikust" kaante vahele on koondatud Vooglaiu käsitlus inimesest ja ühiskonnast. Teisalt peegeldab see ka autorit ennast, tema maailmavaadet, leppimatust rumaluse ja harimatusega.

Ühiskonnas saab olla abiks ainult see, mis võimaldab kujuneda iseseisvamaks," kirjutab Ülo Vooglaid raamatu sissejuhatuses. "Kui koostöö kasvab üle nn abistamiseks, võib juhtuda, et abist kujuneb ohtlik süvenev sõltuvus ja veel ohtlikum hoolimatus. Abi varal elama harjunud inimestele paistab, et abi on igal juhul ja alati vähe ning õppida ja oma peaga mõelda pole mingit mõtet."