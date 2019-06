Mihkel. Kell on 11. Sa oled Saaremaal. Päike paistab. Istud terrassil. Su käes on kohvitass. Linnud laulavad, lambad määgivad. Su ees on arvuti. Sa vastad meilile. Siis veel ühele. Ja siis järgmisele. Sul on puhkus. Oled EASi reklaamplakatilt väljaastunud tubli, töökas, innovatsiooniga kaasas käiv eestimaalane.

Lähed tuppa, päikese eest ära, sest ekraan peegeldab. Tunned pidevat vajadust oma postkasti värskendada. Sest sa teed tööd iseendale, mitte kellelegi teisele. Sul on oma ettevõte. Oled oma elu peremees. Sa ei pannud äratuskella, aga ikkagi ärkasid kell 8.00, sest sul tuli unes meelde, et sa lubasid ühe asja ära teha. Alati miski ununeb. See on see guugeldamine, mälu läheb kehvemaks.