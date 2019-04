Briti püstijalakoomik Eddie Izzard käis Tallinnas kolmandat korda. Tema värskeim kava pealkirjaga „Wunderbar“ võib fännide kurvastuseks jääda vähemalt mõneks ajaks 57aastase koomiku hüvastijätutuuriks. Kuues keeles esinev, kunagi 51 päevaga 43 maratoni jooksnud, end „meheks ja pooleldi naiseks“ nimetav ning „kadunud Pythoniks“ hüütud Izzard on nimelt olnud juba aastaid aktiivne Briti Töölisparteis ning kavatseb kandideerida rahvaesindajaks. Ehkki Brexit on pressiesindaja soovil teemana laualt maas, ei pääse Izzardiga vesteldes poliitikast üle ega ümber.

Olete Tallinnas kolmandat korda. Mida varasemast mäletate?

Iga kord on tore olnud. Tõtt-öelda on mul alati hea meel Suurbritanniast väljaspool esineda. Seadsin 1991. aastal, kaks aastat pärast Berliini müüri langemist, sihiks Ida-Euroopa eri paikadesse jõuda. Nüüdseks on see muidugi juba saanud tavaliseks. On väga suur rõõm teile taas esineda, publik on tore olnud. Kui ma ei eksi, siis Tallinn on brittidele paras peosihtkoht, eks? Mul on küll pisut teistsugune eesmärk.