Rahvas ja tema teener. Ukraina värsked trendid

Endises N Liidu ruumis populaarse meelelahutaja ja eduka TV- ja filmiprodutsendi ­Volodõmõr Zelenskõi veenev võit Ukraina presidendivalimistel tekitas rahvusvahelist üllatust ja huvi. Komöödianäitleja taustaga inimesi on varemgi poliitikasse astunud – näiteks Beppe Grillo Viie Tähe Liikumisest Itaalias –, ent päris riigipeaks polnud seni keegi tõusnud. Zelenskõil õnnestus teha ajalugu.

Riigipeadest on loodud sadu filme, mis näitavad nende võimule tulemist ja valitsemist. Kõik need on tehtud tagantjärele. Kuid esimesed osad filmist, kus Zelenskõi presidendi rolli mängib, said valmis juba paar aastat enne Ukraina presidendikampaaniat. Zelenskõi filmitegelane Vassõl Goloborodko sai vaatajatele lähedaseks ja populaarseks. Valijad teadsid hästi „virtuaalset“ president Goloborodkot, ent Zelenskõi ise kui tulevane riigipea enne valimisi kodanikele õigupoolest ei avanenudki. Kui filmis kehastas näitleja Zelenskõi Goloborodkot, siis päris presidendivalimistel kehastas fiktsioon Goloborodko presidendikandidaat Zelenskõid.