Saksa raske rokkmuusika lipulaev Rammstein tuleb pärast kümneaastast pausi välja uue plaadiga. Selle turundus algas 28. märtsil, kui avalikkusele näidati 35sekundilist lõiku bändi videost uuele laulule „Deutschland“. Muusikutel on seljas koonduslaagrivangide triibulised ürbid, poomisnöörid kaelas, nad ootavad hukkamist. Ühel neist on rinnas kollane kuusnurk, millega natsi-aegadel tähistati juute.

Pärast selle lõigu avaldamist juhtus sama asi nagu meie riigikogu­valimistel erakonna Eesti 200 kampaania stardipauguks olnud plakatitega Tallinnas Hobujaama trammipeatuses – saksa ­ajakirjanduses ning ühiskonnas tõusis tohutu lärm ja kisa. Juutide organisatsioonid ning ka Iisraeli välismisministeeriumi esindaja teatasid, et see on lubamatu. „Selle“ all tuleb mõista holokausti kui ajaloolise sündmuse kasutamist meelelahutustööstuses. Rammstein ületas kõik „punased jooned“ või lausa „punased väljad“. Mõistagi oli see nii ­mõeldudki (nagu ka Eesti 200 plakatid), sest kümme aastat eemal olnud bändi taastulekut pidi tähistama väga kõva pauk.