Rasputin – kas hull munk, püha kurat või vaga vene talupoeg?

Douglas Smith „Rasputin. Usk, võim ja Romanovite langus“. Tõlkinud Elle Vaht. Varrak (2017), 824 lk.

„Rasputin on arvatavasti kõige tuntum nimi Venemaa ajaloos. Ta on olnud kümnete elulugude ja romaanide, filmide ja dokumentaalfilmide, teatrilavastuste, ooperite ja muusikalide kangelane. [–-] Popkultuur on täis Rasputinit,“ kirjutab ameerika ajaloolane Douglas Smith oma tõepoolest telliskivipaksuse uurimuse eessõnas.

Kuid sajand pärast oma surma jääb Rasputin ikka veel paljuski mõistatuseks. Avalikkuse kujutluses on ta kinnistunud „hullu munga või püha kuradina“. See iseloomustus on pärit vene preestrilt Iliodorilt, kes oli alguses üks tema suurimaid sõpru, pärast aga tema suurimaid vaenlasi.

Samamoodi on pendel kõikunud Rasputini isiku mõtestamises poliitikute ja ajaloolaste poolt. Ühelt poolt Rasputini-vastane kampaania, mis oli osa suuremast vene monarhia vastasest kampaaniast ning kus Rasputin oli hea märklaud, mille pihta (lõpuks ka sõna otseses mõttes) tulistada. „Teise tõlgenduse kohaselt oli Rasputin tõelise rahvaliku usu kehastus, lihtne vaga talupoeg, kes maksis oma veendumuste eest eluga,“ nendib Smith.

Lõhestatuks Rasputini küsimuses jääb ka vene õigeusu kirik. Mõned rühmitused kiriku sees on nõudnud Rasputini kanoniseerimist, pühakuks kuulutamist. Pärast aastate pikkust uurimist ja arutamist otsustas sinodi erikomisjon siiski, et pühakuseisust Rasputinile ei anta, sest „ikka on veel liiga palju kahtlusi Rasputini võimalikus seotuses müstiliste sektidega, samuti tema joomarluses ja amoraalses käitumises“.