Alates 1990. aastast Eesti Kirjanike Liidu Tartu osakonna poolt väljaantav Betti Alveri auhind läheb parimale debüütteosele luule või proosa vallas. Sel aastal kuulub auhind jagamisele, lisaks ­Oreškinile pälvis preemia Triin Paja luulekogu „Nõges“ eest.

UNISTAMINE

Mind on tulevik alati rohkem paelunud kui minevik. Mulle meeldib vahel mõelda, et kas ma teeksin ikka sedasama või hoopis midagi muud, kui elaksin näiteks veel 50, 100, 500, 1000 aastat. Kas minust saab hea või keskpärane robofoobia terapeut? Kas ma teen ehk hoopis karjääri pimedas helendavate taimede aretamisega, kes „täiskasvanuks saades“ vahetavad välja linnaruumi valgustuse, või piinlen hoopis elupikendamise hallutsinatsioonide käes või olen unenäo-doonor? See võib olla vägagi virgutav ja vahel ka humoorikas mõtteharjutus.