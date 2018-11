Filmide treilerid

Treilereid on hea vaadata. Esiteks on nad piisavalt lühikesed, teiseks pole seal eriti igavaid kohti ja kolmandaks tekitavad nad mõtteid, mis filme endid vaadates ilmtingimata ei pruugigi tekkida. Näiteks viimast „Tähesõdade“ saaga treilerit vaadates tekkis mõte, et jedid on ainsad olendid universumis, kes on saavutanud ja säilitanud iseseisva mõtlemise. Teised filmi tegelased ei ole ainulaadsed isikud, ainult jedi on kordumatu ja autentne. Ta tegutseb üksi, ta on isiksus.

Kunagi mõtlesime Rainer Sarnetiga, et võiks hakata tegema treilereid kujuteldavatele filmidele, filmidele, mida pole. Asi jäi suure eelarve tõttu tegemata.