Saab värvi iga tema unelus

Kes teab, see siin võib olla selle aasta kaalukaim Eesti pop-plaat. Või viimase kahe aasta oma. Või kolme. Aga kuna mu avaldust ei tundu toetavat arvustuse juurde lisatud hindepallid, siis tõmban natuke tagasi.

Te proovige esmalt ise. „Anna Kaneelina“ on album, mis võib teie jaoks juhtuma hakata kohe, hetkega, vastu tahtmistki. Võtke esimene lugu „This Is The Moment“, mõõtke endale sõõm tema tumetasast gootikat ning lubage siis klaver seda uuristama. Eks ma öelnud? Plaadi üks võimalik tuum on tema erinevad väikesed raputused ja võib täitsa olla, et te kogute need nagu miniatuursed kalliskivid nööri otsa ja kannate siis pikalt endaga kaasas.