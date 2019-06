Helis Heiteril ja Maria Aderil on veel üks lahmakas seina oranžiks värvida. Art Depoo ruumides, Kalamajas.

Muidu tühjas galeriis on veel säravoranžid kastid ja nende peal eri suuruses kiviplaadid. Hallidest tellistest ehitatud ümmargused tornid, samuti plaadid peal. Nii mõnelgi pool ootamatul viisil söögilaudu katnud toidudisaini stuudio Curated by Bakerman Helis ja Maria valmistuvad siin avama kontseptuaalset näitust-projektibaari YEIJ.

Mis asi see on, katsun ma aru saada.

Mille te siis siin neljapäeval avate?

Helis: Näitus-projekt-baari. Lähtepunkt oli umbes selline: kuidas luua võimalikult väheste vahenditega ruum, mis oleks lihtsasti muudetav ja mille sisustuseks on baari ja näituse hübriid. Ning mille keskkond muutuks iga üritusega.

Baar ise on siis näitus?

Maria: Mõte on, et kõikide YEJI ürituste, mis siin hakkavad toimuma, sisu on pidevas muutumises. Iga kord, kui inimene siia uuesti tuleb, on ruum uue kuju võtnud.

Helis: Ja söögid ja joogid on alati sellest uuest ruumist inspireeritud või käivad selle ruumiga kokku.

Maria: Näiteks avamisele tulevad hallid ja oranžid toiduinstallatsioonid. Sellised kuhjad. Ja nad hakkavad teiste geomeetriliste kujundite ja värvidega siin mängima.

Helis: Võtame toitu kui materjali, mida saab vormida.