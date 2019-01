12:07

Otsustan ikkagi minna Naiste marsile osavõtjana. Seni olen olnud kahevahel: ühelt poolt on välja tänavale marssima minekus minu jaoks midagi sügavalt häirivat, isegi piinlikku, mida seostan üleskasvamisega Nõukogude Liidus ja tollal riiklikult korraldatud, sisuliselt kohustuslike tänavademonstratsioonidega. Teisalt: kui tihti Eestis massiaktsioone üldse korraldataksegi? Eriti neid, mille algpõhjusega, naiste õiguste eest võitlemisega, igati nõus olen. Meenub ka ammu Euroopa ühes pealinnas elava sõbranna jutt, et seal mõjuks kummaliselt inimene, kes pole näiteks kümme aastat tänaval millegi eest marssimas käinud. Et mis ta tegi need kümme aastat, istus vangis või?

Leian üles ühe oma kahest olemasolevast roosast mütsist, Naiste marsist osavõtjatel palutakse kanda seda värvi kudumeid. Kootud ese kui naiselikuks peetud käsitöö sümbol, kujund, mida on palju kasutanud ka feministlik kunst… Minu oma on kunagi ostetud 50 sendi eest Balti jaama turult.

12:20

“Noh, lähed Naiste marsile või?”, alustab oma telefonikõnet õpetajana töötav sõbranna ja avaldab kahetsust, et ei saa tulla. Ta läheb laste sünnipäevale oma noorema pojaga. Küsib, et kas sellega oleks väga imelik marsile tulla. Kinnitan, et mitte.

12:53

Hakkan meiki tegema ja panen taustaks meesõiguslaste video Youtube´ist. Aegajalt kuulan neid. Videos räägib mees probleemist: üks naine, kellega ta kohtingule läks, pidas loomulikuks, et mees maksab ta eest restoraniarve. Meesõiguslasele ei tundunud nad selleks hetkeks piisavalt seotud selle vanaaegse žesti jaoks. Lisaks loeb ta üles kõikvõimalikud kulutused sellele naisele, kaasa arvatud bensiin ja pakk küpsiseid.

13:13

Meesõiguslane videos jõuab fundamentaalse mõtteni: sa võid minimeerida riske, mis kaasnevad deitimisega, aga mitte riske, mis kaasnevad abieluga!

13:14