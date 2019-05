Alustan oma lugu Cannesist seekord mitte parima, vaid hoopis halvima filmiga. See on maailma kõige uhkem festival, mis võib valida oma võistlusprogrammi ükskõik millised teosed kogu maailmast, seal näidatakse kõige paremat, innovatiivsemat ja väärikamat kino. Ja seetõttu oli väga üllatav, et festivali eelviimasel päeval linastus põhivõistlusprogrammis Tuneesia-Prantsuse päritolu Abdellatif Kechiche’i teos „Mektoub, mu armastus: Intermezzo“. 58aastase Kechiche’i (kes võitis hoolimata ahistamissüüdistustest kuus aastat tagasi lesbidraamaga „Sinine on kõige soojem värv“ Kuldse Palmioksa) uus film tekitab palju küsimusi, aga annab vähe vastuseid. Sest see linateos räägib… persetest.