Jättes kõrvale barokse buketi Randjärve ametisse kandideerimisega kaasnenud detailidest, on loo moraal väga selge. Esiteks oli Randjärv alles esimene pääsuke. Teiseks – riigikogust lahkuvate saadikute juhiteeneid tuleb hoolikalt kaaluda. Mitte sellepärast, et inimene võib olla kaotanud professionaalse kompetentsi ja lõhnataju. Vaid seetõttu, et süsteem, mis pikendab parteipoliitilist toiduahelat ettevõtluse ja kultuurimaailma sisse, oleks juba ammu pidanud hauda vajuma. Kogu mõtteviis, et erakonna tipus või tipu lähedal figureerinud persoonid on ettevõttele, asutusele või organisatsioonile kasulikud eeskätt selle tõttu, et ligipääsu tõttu poliitikas on neil paremad võimalused süsteemis laveerida ja eeliseid välja pinnida („Mina tean, kuidas ja kust raha hankida!“), on korrumpeerunud mõtlemine. See toidab arusaama, et ikka peab Eesti Vabariigis edukaks tegutsemiseks rippuma mõne poliitilise erakonna nisa otsas (ja vastutasuks kalõmmi maksma, sest need asjad käivad lahutamatult üheskoos).