Sigrid Viir: Puhkus on sama oluline kui töö

Puhkus pole laiskus!

Ja see ei peaks juhtuma siis, kui töö on otsas või kui saabub surm! Süsteemi ahnus ei kingi vaba aega, seda tuleb jõuga võtta. Vaba aeg võiks olla midagi muud kui taastumine tööst, et teha tööd. Puhkus on sama oluline kui töö, ja vaimne hügieen võiks olla osa kasvatusest, nii nagu seda on töömoraal. Une kasutegur on asendamatu ja seda peaks teadlikumalt praktiseerima. Puhanud aju on märksa teravam, efektiivsem, osavõtlikum, tervem, tähelepanelikum jne!