11. korda pealinna kevades toimuv Tallinn Music Week on seekord end mahult ja geograafialt kokku tõmmanud ning toimub peamiselt Põhja-Tallinna moodsates punktides. Sündmuspaikade ühes ääres värske Eesti Kunstiakadeemia värske hoone, teises servas super restoran Põhjala Tap Room ning kõige hoogsamalt pulbitsevaks tsentrumiks Telliskivi Loomelinnak. Et kontsertpaigad on teineteisele lähemal kui varem, peaks olema võimalik näha ja kuulda rohkem.

Mõned nopped, millele TMW 2019 valikus äkki tähelepanu pöörata. Tähestiku järjekorras.