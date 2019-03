Skandaalne Robert Crumb lõpetas naiste joonistamise

Koomiksimaailma enfant terrible, ameerika kunstnik Robert Crumb on alates 1960. aastatest joonistanud peaaegu pornograafilisi koomikseid, mille peategelasteks on tavaliselt seksinäljas räpane vanamees ja kardashianlikult võimsa tagumiku ning jõuliste reitega kiimalised piigad.

Äsja teatas ta, et loobub naiste joonistamisest. Koomiksimaailma paha poiss kinnitas, et ta isegi ei vaata enam naisi. „Ma koguni püüan naistele enam üldse mitte mõelda. Mulle on abiks see, et ma olen nüüd 75aastane ja ma pole enam oma märatseva libiido ori.“