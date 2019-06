Sõja juurde käib peale laipade ja varemete tihtipeale ka mingi spetsiifiline huumor, julm absurd või nähtust tekkinud jõuetus ja lõikav iroonia. Sellelt pinnalt on sündinud terve rida raamatuid, millest meie jaoks kõige kuulsam on kahtlemata Jaroslav Hašeki „Vahva sõdur Švejki juhtumised maailmasõja päevil“, mis üle keskea meeste põlvkonnale on ilmselt siiani lemmikraamat. Sellest tuleneb, et terve rea raamatute reklaamlause on „nagu ­Švejk“, näiteks Vladimir Voinovitši „Sõdur Ivan Tšonkini elu ja ebatavalised seiklused“, Kurt Vonneguti „­Tapamaja, korpus viis“, Olev Remsu on koguni kirjutanud raamatu „Eesti Švejk“. Selle lahterduse järgi on 1961 ilmunud Joseph Helleri raamat „Catch-22“ ameeriklaste Švejk ja sarnasusi võib tõesti leida.