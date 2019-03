Ameerika lauljanna Solange’i album jõudis kuulajateni 1. märtsil koos seda saatva filmi ja veebilehega. Vormilt on „When I Get Home“ peaaegu et sama nagu eelmine kauamängiv – lugude vahele on põimitud lühikesed jutustused ning temaatikalt keerleb kogu album mustanahaliste kultuuri ümber Ameerikas. Sellel korral on lauljanna valinud oma lauludele universaalsema tähenduse ja edastamisviisi, mis väljendub fraaside ja sõnade korduvuses läbi kogu albumi.