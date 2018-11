Teemasse süvenevad reisiraamatud on kaduv žanr, neid on asendamas juutuuberite värisev kaamera või globaalsed kokandussaated etnilistest köökidest. Ja ka maailm ise on juba „ära avastatud“. Seepärast tuleb pöörduda mineviku poole ja lugeda raamatuid, mis kirjeldavad sellist maailma, mida meie silmad ei ole kunagi näinud. Äsja ilmus eesti keeles olulise Soome esseisti, ajakirjaniku, reisikirjaniku ja luuletaja Olavi Paavolaise (1903–1964) postuumne reisikiri „Volga voolab nüüd Moskvasse. Kirjutisi Nõukogude Liidust“.