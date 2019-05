Kui keegi oleks mulle aastaid tagasi öelnud, et ansambli Genesis kitarrist Steve Hackett helistab mulle ja seletab kiirkõnes, et „Priit, ma tahtsin veel üht asja öelda,“ siis pidanuksin teda peast põrunuks. Sest Hackett on progeroki ühe kõige tähtsama ansambli Genesis kitarrist ja põhitegelane. Omal ajal oli ta vähemalt pooljumala staatuses, kui mitte rohkem.