Stingi uus plaat on rahulik kulgemine hittide rajal

Kolmapäeval, 12. juunil Tallinnas esinev Sting on kokku kogunud oma karjääri parimad lood, neid stuudios mudinud ja tootnud uue plaadi napi nimega „My Songs“ ehk „Minu laulud“. Viisteist laulu nelikümmend aastat kestnud muusikutee kohta pole just palju, kindlasti saaks selliseid plaate veel mitmeid välja anda. Kogumik on aluseks ka praegusele Stingi „My Songs“-tuurile. Tallinnas on ta käinud ennegi – 2017. ja 2006. aastal Saku suurhallis ja ka varem, kui tema kontsert toimus Vabaduse platsil.