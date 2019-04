„Stockholm“ - üllatav lugu pangaröövist

„Stockholm“ räägib ühest ebaõnnestunud pangaröövist. Filmi aluseks on tõsielu ja just selle juhtumi põhjal sündis termin „Stockholmi sündroom“, mille puhul ohver ilmutab kurjategija suhtes lojaalsust ja poolehoidu, kuigi too on ta elu ohtu seadnud.